Guido Lorenzino
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Defensoría del Pueblo bonaerense fue a la Justicia ante el conflicto por el basural a cielo abierto en Luján
Más del 75% de usuarios desaprueba la calidad del servicio de cable en la Provincia: Flow y Telecentro, las peores
Congreso Bonaerense de Migraciones en Pilar: “Hace pocos años, la política migrante en la Argentina era la exclusión", dijo Achával
Subsidios: Defensoría del Pueblo pidió que las boletas de luz traigan un instructivo para poder mantenerlos
Defensor del Pueblo bonaerense participó en jornada "Juicio por la verdad en los delitos de abuso sexual hacia las infancias"
Legislatura: La diputada Débora Galán presentó un proyecto de ley contra la discriminación en la Provincia
En el 99% de las escuelas hay presencialidad plena, según relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense
Tarifas: Lorenzino pidió que los usuarios no sean quienes tengan que pagar los aumentos de los servicios
Junto a intendentes bonaerenses, Durañona presentó el proyecto de Ley de Precios Justos en cada Municipio
Alquileres: La Defensoría del pueblo bonaerense aseguró que "es necesario" el debate de una nueva ley
"Mi identidad, mi derecho": El Defensor del Pueblo y la ministra Álvarez Rodríguez entregaron partidas de nacimiento
Legislatura bonaerense: Se ratificaron autoridades de la Defensoría del Pueblo y ampliaron cargos adjuntos
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