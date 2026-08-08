Gustavo Walker
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La Provincia entregó 144 escrituras en Tordillo y Pila en el marco del Programa "Mi Escritura, Mi Casa"
Elecciones 2023 Pila: Sebastián Walker será precandidato a intendente y ya anunció su lista completa
Elecciones Generales 2021: En la Quinta Sección Electoral, Juntos busca ratificar la paliza que le dio al Frente de Todos en las PASO
Pila: Intendente en uso de licencia Gustavo Walker fue trasladado al Fleni para rehabilitación tras el ACV
El hijo del intendente de Pila dijo que su padre "dio la vida por la ciudad y hoy está luchando por la suya"
Pila: El Intendente Walker se encuentra "estable" tras la operación de urgencia pero continúa en terapia intensiva
Preocupación en Pila: El Intendente Walker fue operado de urgencia y permanece internado en terapia intensiva
Vacunación mayores de 60: Intendentes sub 70 de Mar Chiquita, General Villegas y Pila se aplicaron la dosis
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