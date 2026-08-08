Héctor Gay
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Vuelve el peronismo a Bahía Blanca: “Este intendente es un vecino más”, dijo Susbielles en su asunción
La gestión saliente de Bahía Blanca quiere aumentar el transporte público 79%: Pasaría a costar 345 pesos
Batacazo en Bahía Blanca: Ganó el peronismo de la mano de Susbielles y La Libertad Avanza quedó segundo
Gasto de los candidatos de Bahía Blanca en redes sociales: Moirano, de Juntos, es la que más invirtió
El municipio de Bahía Blanca asegura que el gobierno nacional le debe $832 millones en subsidios al transporte
Elecciones en Bahía Blanca: Juntos por el Cambio quiere mantener los votos de los dos candidatos para pelear en octubre
Elecciones PASO 2023 en Bahía Blanca: Oscar Liberman de La Libertad Avanza dio el batacazo y fue el más votado
"Ningún Moyano nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer", le respondió Bullrich a una vecina en Bahía Blanca
9 de Julio: Bullrich y Grindetti encabezaron un encuentro con un centenar de precandidatos a intendentes
El peronismo lanzó precandidato en Bahía Blanca: Proviene del movimiento obrero y quiere desbancar a Juntos
Interna del PRO en Bahía Blanca: luego de que Gay se sumara a las filas de Bullrich, asoma un candidato del larretismo
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