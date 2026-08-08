Hernán Ralinqueo
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Como en La Plata, el municipio de 25 de Mayo define voto a voto el próximo intendente: Dos candidatos dicen que ganaron
25 de Mayo: Ralinqueo no acepta el triunfo de JxC y denuncia planillas adulteradas entre otras irregularidades
Sigue la guerra entre los concejales de Ralinqueo y el candidato de JxC en 25 de Mayo: el conflicto escaló a la Justicia
El candidato de JxC en 25 de Mayo denunció "connivencia" entre UxP y la Justicia: un fiscal inició una querella criminal
Elecciones PASO 2023: Ralinqueo fue el más votado, pero Juntos resultó el espacio con mejor porcentual en 25 de Mayo
Elecciones PASO 2023: La Séptima Sección Electoral vota por diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
En 25 de Mayo, una edil del FdT con mandato hasta 2025 renunció a su banca para volver a ser candidata a concejal
Ralinqueo apuntó contra el candidato de Juntos en 25 de Mayo: “Presentó proyectos copiados de internet”
Fallo judicial: "En 25 de Mayo pasamos por una situación de extrema gravedad institucional", advirtió Ralinqueo
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