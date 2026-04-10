Horacio Pietragalla Corti
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Un Municipio quitó dos monumentos a la memoria y argumentó que las plazas pertenecen a los vecinos y no a la política
Máximo Kirchner en la marcha de La Campora a Plaza de Mayo: “La democracia vive con la gente adentro”
Alberto Fernández anuncia un Espacio para la Memoria en Campo de Mayo y deja sin efecto otro proyecto de Macri
Pietragalla sobre la represión a docentes en Puente La Noria: “Kicillof ordenó investigar para determinar a los responsables”
El Cementerio de Moreno es un Sitio de Memoria: En el predio fueron inhumadas víctimas del terrorismo de Estado
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