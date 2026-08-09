Jaime Perczyk
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Una hora más de clases en Provincia de Buenos Aires: Más de 2.400 escuelas tendrán jornada ampliada desde abril
Reaparece Alberto Fernández y vista Merlo para inaugurar el edificio de Escuela de Ciencias de la Salud
Massa y Perczyk firmaron con representantes de escuelas privadas un tope a los aumentos de cuotas de los colegios
Antes de viajar a París, Alberto Fernández presenta un sistema digital para escuelas desde Casa Rosada
Kicillof y Perczyk firman convenio para implementar una hora más de clase por día en las escuelas bonaerenses
Perczyk dijo que el objetivo del Gobierno de Alberto Fernández es que la paritaria docente "le gane a la inflación"
Kicillof encabezó la apertura de un nuevo edificio escolar en Escobar: “Es el número 94 que inauguramos en la Provincia”
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