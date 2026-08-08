Javier Andres
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Candidato de Unión por la Patria disparó contra Javier Andrés: “Sin ayuda de Nación no inaugura ni una bicisenda”
PASO 2023 en Adolfo Alsina: El intendente Javier Andrés fue el más votado y el candidato de Milei quedó segundo
Escándalo en Adolfo Alsina: Ediles opositores denuncian que el oficialismo cambió cerraduras y adulteró papeles en el Concejo
Cuarentena bonaerense: Saavedra-Pigüé y Adolfo Alsina se suman al levantamiento de controles en accesos
Chau grieta en Adolfo Alsina: El Intendente de Cambiemos y su rival del Frente de Todos trabajan juntos contra la pandemia
COVID en Adolfo Alsina: El último municipio bonaerense en registrar contagios aplicó restricciones por 15 días
Adolfo Alsina registró su primer caso de Covid-19 y ya no queda ningún municipio sin coronavirus en toda la Provincia
Adolfo Alsina es el único municipio sin Covid y dicen que es por sus "aguas curativas": Para el Intendente "es un mito"
Así están hoy Adolfo Alsina y Rauch, los únicos dos municipios de la Provincia que continúan sin casos de coronavirus
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