Javier Ignacio Olaeta
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Arrecifes: Tras la fuerte pelea en el HCD, siguen los cruces entre el Intendente Olaeta y el concejal Reigosa
"Te cago a trompadas": En Arrecifes el concejal Reigosa denunció nuevas amenazas y apuntó a un funcionario de Olaeta
Qué dijeron desde los distintos sectores políticos tras la agresión al concejal Sebastián Reigosa en Arrecifes
Denuncia de corrupción en Arrecifes: La municipalidad salió a hacer las obras que fueron pagadas como terminadas
Gravísima denuncia sacude al HCD de Arrecifes: "A una empresa le pidieron coima para ganar una licitación"
Dolor en Arrecifes: Falleció el exconcejal peronista Aubalat, quien había sido homenajeado por Cambiemos
Elecciones Generales 2021: La segunda sección elige diputados y el Frente de Todos busca revertir la diferencia
Se picó Arrecifes: El presidente del HCD dijo que en las PASO "se ven los pingos" y desde Todos salieron al cruce
Marcos Di Palma, otra vez con Covid: Fue tras acompañar al Intendente Olaeta y el ministro Gollán en Arrecifes
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