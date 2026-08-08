Javier Leonel Rodríguez
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Mal momento para un ministro de Kicillof en San Pedro: funcionario municipal agredió al Presidente de la Sociedad Rural
Así es por dentro el frigorífico municipal que funcionará en Carlos Tejedor: "Traerá trabajo genuino a toda la región"
Se viene la Fiesta de la Flor en Escobar: “Simboliza la tradición, la cultura, la recreación”, dijo Sujarchuk
Conflicto en Corfo: “Al gobernador le faltó gestión como para recibir a productores del Consorcio Hidráulico”, dijo Zara
Qué dijo el ministro Rodríguez en el 5° encuentro de Grupos de Desarrollo Rural bonaerense en Las Flores
Los pulverizadores terrestres de la Provincia deberán pasar la VTV: Buscan controlar la aplicación de agroquímicos
La Plata: Se puso en marcha una planta procesadora de alimentos en la Estación Experimental de Gorina
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