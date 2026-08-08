Javier Ulises Reynoso
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Grindetti firmó un compromiso con intendentes de la Quinta para la restauración del ferrocarril al Puerto de Quequén
58 intendentes de JxC apuntan a Kicillof por no darles una Audiencia y lo acusan de desfinanciar sus municipios
PASO 2023: Por 4 votos, Juanci Martínez, de Unión por la Patria, fue el candidato más votado en Rivadavia
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
9 de Julio: Bullrich y Grindetti encabezaron un encuentro con un centenar de precandidatos a intendentes
Dirigentes de Juntos cuestionaron el cierre de las exportaciones: “Una vez más se castiga a quienes producen”, dijo Javier Martínez
El Intendente Reynoso estalló contra el cierre de exportaciones: "Es una medida que afecta directamente a Rivadavia"
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