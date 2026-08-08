Jesica Laura Rey
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Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
Atentado a Cristina Kirchner: En la Provincia, los ministros de Kicillof repudiaron el ataque a la vicepresidenta
Quiénes son los tres ministros bonaerenses que se aislaron por contacto estrecho con un caso de coronavirus
Ministra de Comunicación cruzó a intendentes del conurbano que "no escucharon o no entendieron" a Kicillof
Kicillof presentó el nuevo sello editorial de la Provincia: "No viene a competir con otras, sino a potenciarlas"
En el Tedeum de La Plata, el arzobispo aseguró que "nos convencimos de que necesitamos que el Estado intervenga para cuidar a los más débiles"
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