Jorge Abel Fernández
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Lincoln: la UCR denunció "un brutal atentado en pleno acto de cierre de campaña" y apuntan a exintendente peronista
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
PASO en Lincoln: Pese a la condena Jorge Fernández presentó su lista y el rival en UXP dijo que no lo representa
Dan a conocer la sentencia contra ex funcionarios de Lincoln: El ex intendente y precandidato Jorge Fernández en el banquillo
Sorpresa en Lincoln: El ex intendente Fernández, acusado de asociación ilícita, se postuló como candidato
Piden 9 años de prisión para el exintendente de Lincoln, Jorge Fernández: Lo acusan de participar en 45 delitos
Elecciones Generales 2021: En la Cuarta Sección, Juntos buscará ratificar su amplio triunfo en las PASO
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a senadores y concejales en la Cuarta Sección Electoral
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