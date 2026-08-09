Jorge Oscar Etcheverry
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Elecciones 2023 Lobos: Jorge Etcheverry, de Juntos por el Cambio, fue reelecto para un tercer mandato
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Elecciones Paso 2021: En Lobos, se impuso la lista de concejales de Santilli y del intendente Etcheverry
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados y concejales por la Tercera Sección Electoral
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