Jorge Raúl Carrera
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Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Elecciones PASO 2023 en Tres Lomas: En la interna de UxP se impuso el jefe comunal Jorge Carrera y va por la reelección
Volver a empezar: Un frigorífico de Tres Lomas volverá a exportar tras haber estado cerrado durante varios años
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