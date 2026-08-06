José Matildo Castro
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Con presencia de José Castro, el "Pato" Fillol será nombrado "Ciudadano ilustre de San Miguel del Monte"
Elecciones Generales 2021: En la Quinta Sección Electoral, Juntos busca ratificar la paliza que le dio al Frente de Todos en las PASO
Segunda Ola Covid: “Estoy en desacuerdo con la suspensión de clases presenciales en Monte, pero lo entendemos”, dijo el intendente
Coronavirus en Monte: El intendente Castro y funcionarios del gabinete aislados por contacto estrecho
Monte: Castro envía proyecto para adjudicación de terrenos en el marco de Fondo Municipal para la Vivienda
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Monte: El intendente Castro decretó "desastre turístico" para llevar alivio al sector en medio de la cuarentena
Foro en Brandsen: Intendentes radicales debatieron su rol dentro de Juntos por el Cambio y miran al 2023
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