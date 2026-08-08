José Rodríguez Ponte
Ordenar por:
Resultados oficiales elecciones Generales 2023 en General Lavalle: Por ajustado margen, ganó Nahuel Guardia
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
El intendente Rodríguez Ponte declaró la emergencia económica del municipio de General Lavalle por 90 días
Elecciones PASO 2023 General Lavalle: Ex Intendente Goicochea fue el más votado y Juntos por el Cambio ganó como fuerza
Un Intendente de Juntos aplicará multas a los vecinos que causen ruidos molestos durante la noche en su municipio
Lavalle: El Intendente radical denuncia presiones del PRO para que otorgue una casa a una mujer de La Costa
Lavalle: El municipio anunció una mejora salarial y congeló pases a planta permanente y nombramientos
Preparan juicios: Tasas impagas en Lavalle representan casi un 80% de un presupuesto anual del municipio
Elecciones Generales 2021: En la Quinta Sección Electoral, Juntos busca ratificar la paliza que le dio al Frente de Todos en las PASO
Intendente de Lavalle criticó a La Costa por el basural a cielo abierto: “Es como poner la basura en el cesto del vecino”
Restricciones en General Lavalle: Municipio denunció una fiesta de 15 en un campo con más de 120 personas
General Lavalle: El municipio lanzó una convocatoria de firmas para que se construya un hospital zonal
Página 1 de 2