Juan Cabandié
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Qué es la ley de humedales y por qué los 7 bloques de Diputados pidieron "sin grieta" postergar su tratamiento
Incendios en el Delta: Cabandié insiste con que no tiene "poder de policía" y pide a la Justicia "sanciones ejemplares"
Incendios en el Delta: "No hay recurso existente para apagar una superficie tan extensa", dijo Cabandié
Incendios en el Delta: "O ponés al mejor ambientalista o seguís haciendo el show y videítos por internet"
Piden la liberación de 3 apicultores por el fuego en el Delta: "Fueron a salvar sus colmenas y terminaron detenidos"
Incendios en las Islas del Delta: El olor a humo ya se siente en la Ciudad de Buenos Aires y en la zona norte del Conurbano
Marcha atrás: Cabandé pidió la renuncia de los funcionarios que declararon “sitio sagrado Mapuche” al Lanín
Cabandié mandó a leer a quienes le piden que prevenga los incendios en el Delta: "Repasen educación cívica"
Incendios en el Delta: El Ministerio de Ambiente ampliará la denuncia y aseguran que “hay impunidad”
Anastasia Peralta Ramos: "Que Cabandié le explique a los nicoleños qué están haciendo para frenar los incendios"
Más de 90 mil personas en Expo Escobar: "Somos el motor productivo de la Provincia", celebró Ariel Sujarchuk
En medio de los incendios en Corrientes, Cabandié saludó a Cristina por su cumpleaños y en las redes lo defenestraron
El Gobierno declaró la emergencia ígnea en todo el país ante el riesgo de "catástrofe ambiental" por los incendios
De Mar del Plata a Bahía Blanca temen por playas con derrames de petróleo y un "desastre en la actividad pesquera"
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