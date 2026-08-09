Juan Carlos Alderete
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Internas por el acuerdo con el FMI: El diputado Alderete dijo que lo acompañará "siempre y cuando beneficie al pueblo"
Alderete se diferenció del Movimiento Evita: “Nosotros no movilizamos y defendemos la unidad del Frente de Todos”
Movimientos sociales presentan proyecto de ley "Tierra, techo y Trabajo": Expropiación de tierras, viviendas y un fondo millonario
Mario Cafiero brinda su informe ante Diputados: Será el noveno funcionario que expone por videoconferencia
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