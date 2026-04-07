Julián Andrés Domínguez
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Guerra contra la inflación: Un experto alerta que "las medidas son simbólicas, no darán resultado y generarán corrupción"
San Nicolás: Inauguraron Expoagro 2022 con Kicillof, Domínguez, intendentes y dirigentes de la oposición
Massa con representantes del consejo agroindustrial: “Un agro industrializado es el mejor aliado que Argentina puede tener”
Domínguez mete cambios en Agricultura: Un dirigente de General Rodríguez será viceministro e ingresa el exsenador Bozzano
Elecciones 2021 con poco federalismo: Casi todos los ministros de Alberto Fernández cumplen agenda en la Provincia de Buenos Aires
Anuncio de proyecto para el agro: Alberto Fernández y Cristina Kirchner juntos en público por primera vez tras las PASO
Siguen los anuncios tras la derrota en las PASO: Alberto Fernández lanza ley de estímulos para el agro
Cepo a la carne: A partir del lunes, se liberará la exportación de vaca conserva a China y Kicillof participó del anuncio
Nuevo gabinete: "Nunca los debates me han afectado, me preocupa un movimiento que no discute", dijo el presidente
Todos contra todos: El pasado de los nuevos ministros, otro dolor de cabeza para el Gobierno de Alberto Fernández
Fin de las notas