Julio César Marini
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Benito Juárez: luego de la suma fija anunciada por Massa, el municipio otorga un bono de 80 mil pesos a sus trabajadores
PASO 2023 en Benito Juárez: El intendente Julio Marini fue el más votado y Juntos fue desplazado por un partido vecinal
Kicillof firma convenios con intendentes para adquirir bienes para salud y seguridad: Los del FdT, los más beneficiados
Kicillof en Benito Juárez: Entregan 40 viviendas y les otorgan cuadros y libros a los nuevos propietarios
Otra vez denuncias de proteccionistas contra la perrera de Benito Juárez: Cruce cara a cara y polémica
PJ Bonaerense: El peronismo de la sexta sección apoyó a Máximo Kirchner como nuevo presidente partidario
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