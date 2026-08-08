Julio César Pereyra
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Es hijo de japoneses, nació en Brasil y se crió en un vivero: la curiosa historia del candidato de Bullrich en Varela
Descalzo no deja a Cristina a pata: "Le dije que la necesitamos pero estamos a disposición de lo que quiera hacer"
Diputado del Frente de Todos aplicó una “verdad Peronista” a la baja de la candidatura del Presidente
Kicillof fue a Varela y habló de la "herencia" de Vidal: "Ya inauguramos el doble de escuelas que en sus 4 años de gobierno"
Expo Pyme Banco Nación en Varela: Kicillof destacó el rol de la banca pública para el crédito productivo
Julio Pereyra celebró la aprobación del Presupuesto 2023: "Nos permite planificar y proyectar el futuro"
Juntos recordó el paso de Batakis por Florencio Varela: "Si trabaja como acá, dudo que el país pueda salir adelante"
Con una torta gigante, a Julio Pereyra le festejaron sus primeros "30 años de no hacer nada en Florencio Varela"
Alberto Fernández visitó a jubilados en Florencio Varela: "Me llevé sus preocupaciones y propuestas"
Los 15 Diputados del oficialismo que van al Congreso: La legisladora más joven de la cámara, la primera intendenta de Lavalle, sindicalismo y más
Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Manzur recibe en Casa Rosada a intendentes bonaerenses del oficialismo y luego se reúne con Ishii en José C. Paz
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
Máximo Kirchner: "Se le exige a Alberto desde los medios lo que nunca le exigieron a Macri, y se nota mucho"
Sigue el escándalo por el Vacunatorio VIP en Florencio Varela: Ahora la Policía Federal allanó el Hospital El Cruce
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