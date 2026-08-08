Karina Banfi
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"Hoy Juntos por el Cambio está internado y con respirador artificial", aseguró la diputada nacional radical Karina Banfi
Escrache a Luciani: El intendente de Pergamino y otros dirigentes de Juntos se solidarizaron con el fiscal
La oposición acusó a Batakis de "kirchnerista" y aseguró que fundió la Provincia en la gestión de Scioli
Legisladores bonaerenses criticaron el discurso de Cristina Kirchner: Quiénes son los Eurodiputados que hablaron de "bochorno"
Repercusiones bonaerenses ante el proyecto kirchnerista para “recuperar dinero de la evasión” y pagarle al FMI
Cannabis medicinal: Jornada de debate virtual sobre legislación y salud organizada por el diputado Balbín
Polémico video de Ishii: Juntos por el Cambio salió con los dientes afilados y hasta pidieron la renuncia del intendente
Kicillof anunció que CuidAR será obligatoria en la Provincia: Polémica por la app que "te sigue hasta en el baño"
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