Luana Volnovich
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El Gobierno de Alberto formalizó renuncias a días de la transición con Milei: Quiénes son los funcionarios que se fueron
Cómo acceder al beneficio del programa alimentario de PAMI y al bono de $15 mil anunciado por Massa en Hurlingham
Hurlingham: Massa y Volnovich lanzaron nuevo pago del Programa Alimentario para jubilados afiliados a PAMI
'Wado' de Pedro comienza su campaña en tres municipios peronistas: San Vicente, Berazategui y Malvinas Argentinas
PAMI anunció nuevo pago de 10 mil pesos a beneficiarios del programa alimentario: Quiénes y cuándo lo cobran
Máximo Kirchner en la marcha de La Campora a Plaza de Mayo: “La democracia vive con la gente adentro”
Hospital San Cayetano: Andreotti y Volnovich ampliaron las prestaciones para PAMI en el Hospital Municipal de San Fernando
Sergio Massa y Luana Volnovich anunciaron 10 mil pesos en diciembre para 1 millón de afiliados de PAMI
Programa Alimentario PAMI: Anuncian un bono de $10.000 para más de un millón de jubilados mayores de 80
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