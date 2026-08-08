Luis Ignacio Pugnaloni
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Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Kicillof inauguró obras en la Cuarta sección: “Nosotros vamos a seguir construyendo escuelas y hospitales”
Insaurralde sigue de recorrida por la Provincia de Buenos Aires: Se reunió con intendentes de la Cuarta Sección
Provincia licitó obras viales para Hipólito Yrigoyen: Pugnaloni destacó el impacto en la producción y acceso a escuelas
Jefe de Gabinete de Kicillof en Hipólito Yrigoyen y Pehuajó, visitó obras y destacó trabajo de intendentes
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