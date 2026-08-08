Luis María Camilo Etchevarren
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Resultados oficiales elecciones Generales 2023 en Dolores: Perdió el Intendente Etchevarren a manos de Juan Pablo García
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Dolores: Descubren que dos candidatos de Etchevarren integran la agencia de turismo acusada de estafas millonarias
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
Los municipales de Dolores, entre los mejores pagos de la Provincia: un barrendero recién ingresado gana más de $200 mil
Dolores: El intendente Etchevarren anunció que impulsarán la economía en Sevigné y construirán una villa turística
9 de Julio: Bullrich y Grindetti encabezaron un encuentro con un centenar de precandidatos a intendentes
Dolores: El Frente de Todos denuncia al oficialismo por "violar la paridad de género" en el Concejo Deliberante
Intendentes Pro: Apoyan el acuerdo con el FMI, pero exigen a Kicillof no ser "la variable de ajuste"
Suspenden la Fiesta Nacional de la Guitarra de Dolores: “No quiero ayudar a tener más muertos”, dijo el intendente
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