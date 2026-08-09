Marcelo Daletto
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Marcelo Daletto propone eximir de ingresos brutos transacciones menores a un salario mínimo, vital y móvil
Desde Juntos señalaron que el 96% de la obra proyectada para 2023 en Provincia se hará gracias al Fondo del Conurbano "que consiguió Vidal"
Desde Juntos piden que IOMA, el IPS y el Banco Provincia rindan cuentas ante la Legislatura bonaerense
Presentan proyecto para que los comercios gastronómicos bonaerenses brinden agua sin cargo y panera para celíacos
Presentaron un proyecto para que los restaurantes y bares bonaerenses informen las calorías en el menú
Elecciones Generales 2021: En la Cuarta Sección, Juntos buscará ratificar su amplio triunfo en las PASO
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a senadores y concejales en la Cuarta Sección Electoral
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