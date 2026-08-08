Marcos Luis Fernández
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Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Kreplak presentó otra ambulancia en Monte Hermoso: "Es la número 226 entregada por Kicillof en la Provincia", celebró
Elecciones PASO 2023 en Monte Hermoso: Arrasó el peronismo con Hernán Arranz que se posiciona como el futuro intendente
Monte Hermoso recibió al primer turista de la temporada: Le regaló equipos de playa, juegos infantiles, reposeras y un termo
El diputado Balbín cruzó a dos intendentes del FdT por los despidos de guardavidas en Ensenada y Monte Hermoso
Verano 2022: Kicillof recibió a intendentes de la costa atlántica antes de la llegada de la temporada
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