María Fernanda Vallejos
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Elecciones 2021: Quiénes son los diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires que dejan su banca en diciembre
Continúa el show de Fernanda Vallejos: Se filtró otro audio más donde le sigue pegando a Alberto y denuncia ajuste a jubilados
Diputada K: “El presidente no se subordinó a la política para la cual fue elegido”, aseguró Vallejos en audio explosivo
“Para ganar plata hay que evadir impuestos": Diputada Vallejos denunció a Macri por apología del delito
Vallejos defendió el aumento del 40% a legisladores y desató polémica al decir que los sueldos "dan vergüenza"
En plena interna con Guzmán, la diputada cristinista Fernanda Vallejos criticó el retraso de los salarios
Fernanda Vallejos explicó cómo sería su proyecto para estatizar acciones de empresas en medio del coronavirus
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