Mariano Edmundo Barroso
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¿Los radicales llaman a votar por UxP?: La misteriosa campaña de afiches que está dando que hablar en 9 de Julio
58 intendentes de JxC apuntan a Kicillof por no darles una Audiencia y lo acusan de desfinanciar sus municipios
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Bono de 60 mil pesos: “Kicillof financia el 50% y se deberá devolver en diciembre”, se quejó el intendente de 9 de Julio
El Intendente de 9 de Julio presentó el programa 'Municipio Conectado': "Le brindará más seguridad a los vecinos"
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Santilli en la cuarta: “Tendremos listas en todos los distritos, vamos a ganar como en 2021”, confió
Quién ocupará el sillón: Los intendentes bonaerenses que ya dijeron que no van por la reelección este 2023
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