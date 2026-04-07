Mario Pablo Giacobbe
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Elecciones 2021 en Provincia: Presentaron un proyecto para suspender las PASO y destinar los fondos a escuelas
Elecciones 2021: Diputados Britos y Giacobbe proponen suspender las PASO en Provincia y que el dinero se destine a municipios
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
La chicana del diputado Mario Giacobbe a los intendentes peronistas: "Cerrar la Ciudad antes lo pedía Micky Vainilla"
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