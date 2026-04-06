Marisol Merquel
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Diputados bonaerenses: Exintendenta de Villarino, Patricia Cobello, asumió en lugar de Marisol Merquel
Es oficial: Marisol Merquel será la reemplazante de Tolosa Paz al frente del Consejo Nacional de Políticas Sociales
PJ Bonaerense: El peronismo de la sexta sección apoyó a Máximo Kirchner como nuevo presidente partidario
Pigüé, Guaminí y Daireaux incorporarán dispositivos de “aire nuevo” desarrollados por la Universidad de Hurlingham
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
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