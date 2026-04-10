Martín Guzmán
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Kicillof le respondió a Guzmán y disparó contra el Fondo: "Me pareció lamentable lo que dijo" y "el FMI tenía la cola sucia"
Desde Pehuajó, Pablo Zurro aseguró que "Batakis es diferente a Guzmán" y aclaró: "Peor que él no habrá nadie"
Oficializan a los nuevos secretarios de Hacienda y de Finanzas que acompañarán a Batakis en Economía
Cristina Kirchner lapidaria con Martín Guzmán: Cuestionó su "ingratitud, irresponsabilidad y desestabilización"
Fuerte salto del dólar en el día de la asunción de Batakis: el blue abre a $270 tras los cambios en Economía
Tensión en el Gobierno: Massa le exige a Guzmán subir "sin demoras" el piso de Ganancias para incluir el aguinaldo
Peleas internas del Frente de Todos: Desde Lanús, Máximo Kirchner lanzó dardos directos contra Martín Guzmán
Larroque volvió a criticar a Guzmán y D'Elía le respondió: "Tu único mérito es ser amigo de Máximo Kirchner"
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