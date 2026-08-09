Martín Randazzo
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PASO 2023 en General La Madrid: El intendente Randazzo fue el más votado y Pellitta ganó su interna en UxP
Sexta sección: Fisher y Pellitta, dos históricos ex jefes comunales que vuelven a competir en Lamadrid y Laprida
Misa por la paz en Luján: Los intendentes radicales de Viamonte y La Madrid, los únicos opositores presentes
Insólito: En General Alvear y La Madrid hay vacunas pero no pueden aplicarlas porque no llegan turnos de Provincia
Coronavirus en General La Madrid: Por una fiesta donde participó un caso positivo, se cierra casi todo
Cannabis medicinal: Jornada de debate virtual sobre legislación y salud organizada por el diputado Balbín
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