Matías Kulfas
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Escándalo en el Gobierno: La empresa que mencionó Kulfas antes de ser echado negó fabricar caños para gasoductos
Agustín Rossi apoyó la decisión de Alberto Fernández de echar a Kulfas: "Afloja tensiones hacia adelante"
El Gobierno se prepara para recibir un nuevo golpe: Esta semana el Indec da a conocer la inflación de abril
Gobierno, CGT y la UIA acordaron medidas para mejorar los salarios: Adelanto de paritarias y canasta básica
Kulfas: "No hay techo en las discusiones paritarias, esperamos que los salarios crezcan por encima de la inflación"
Según Kulfas, la industria "recuperó todo lo perdido en 2020 y parte de lo que perdió con Macri, saliendo de la doble crisis"
Gray celebró la inauguración de una sucursal de Easy en Esteban Echeverría: "Hay trabajo para 50 familias"
Alberto Fernández visitó la planta Toyota en Zárate: Presentó un proyecto de Ley de Movilidad Sustentable
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