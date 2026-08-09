Matías Lammens
Ordenar por:
Avellaneda sede del Mundial 2030: Massa encabezó la postulación y el Club de Grindetti se autoproclamó como candidato
Sergio Massa sugirió que habrá PreViaje 5 y desde el ente turístico de Mar del Plata piden “que le ponga fecha”
El acuerdo de precios del PreViaje 4 no funciona: ¿Cuánto sale un fin de semana en un municipio bonaerense?
Sergio Massa y el “Chiqui” Tapia firmaron los decretos y avales para organizar el mundial sub 20 en nuestro país
Dos veces con la misma piedra: El retraso en el lanzamiento del Pre Viaje 4 anticipa una edición con problemas
Con Alberto Fernández en reposo, cómo sigue la agenda oficial del Gobierno para este miércoles 15 de marzo
Pre Viaje: Todavía no se lanzó la versión 4 pero los medios “inventan” notas que generan ansiedad y confusión
Movimiento turístico récord durante el finde XXL: Cuáles fueron los destinos más elegidos en la Provincia
Argentina quiere ser sede mundial 2030: "La historia y la pasión nos van a dar la posibilidad”, dijo Tapia desde Ezeiza
Alberto Fernández anuncia la construcción de una cancha de hockey en Miramar y ya hay cargadas en las redes
Página 1 de 5