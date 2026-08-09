Matías Rappallini
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Maipú: Críticas al Intendente Matías Rappallini por no realizar el aislamiento obligatorio tras regresar de Estados Unidos
Covid-19 en la política bonaerense: Intendente Rappallini, de Maipú, dio positivo mientras cumplía el aislamiento
Coronavirus en Maipú: Multas de entre 150 mil y 300 mil pesos por organizar eventos masivos o reuniones sociales
Tras el escándalo en Maipú, el Intendente Rappallini se reunió con Carlos Tévez y contó que le labraron un acta
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