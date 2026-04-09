Natalia Villa
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Elecciones 2021: Quiénes son los diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires que dejan su banca en diciembre
Leña del árbol caído: Natalia Villa defenestró a Alberto Fernández por su "contradicción" en la ley de hidrocarburos
La diputada Villa presentó un proyecto para acompañar a Familias Adoptantes: "La adopción en Argentina es un problema"
Tensión en el PRO: Jorge Macri tumbó a Monzó, le marcó la cancha a Santilli y sus delfines también cruzaron a Massot
Zaffaroni pidió una "ley de amnistía" para los kirchneristas presos por corrupción y ya hay polémica en la Provincia
Desde Cambiemos criticaron a Bonafini por llamar a suplantar la carne por arroz y garbanzos: "Se olvidó de la polenta"
Natalia Villa: "El aborto funciona como una cortina de humo para tapar el verdadero ajuste a los jubilados"
El encendido discurso de la diputada Natalia Villa que reavivó la discusión por el aborto legal en una comisión de Diputados
Kicillof anunció que CuidAR será obligatoria en la Provincia: Polémica por la app que "te sigue hasta en el baño"
Seguilo en vivo: La Ministra de Mujeres, Género y Diversidad expone en Diputados por videoconferencia
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