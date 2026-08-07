Noelia Florencia Ruiz
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Armado de listas en secciones de Provincia: Aprueban en comisión un proyecto para aplicar paridad de género
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Noelia Ruiz: "El kirchnerismo sólo quiere defender a la 'Jefa', mientras la gente se está cagando de hambre"
Quiénes son los diputados bonaerenses que se reunieron con Mauricio Macri y pidieron "segundo tiempo"
Reelecciones indefinidas: Vidal, Ritondo y legisladores de Pro ratificaron que no darán marcha atrás con la norma
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