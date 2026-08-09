Pablo Humberto Garate
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PASO 2023 en Tres Arroyos: Pablo Garate de UxP fue el más votado pero el vecinalismo y Juntos están fuertes para octubre
Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Contundente respaldo de la Cámara de Diputados bonaerense al proyecto de Massa sobre el Impuesto a las Ganancias
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
Liberación de presos: Oficializaron el pedido de juicio político a Claudio Brun, juez de Bahía Blanca
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