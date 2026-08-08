Pablo José Torres
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Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Eleccion PASO 2023 en Laprida: "Pichi" Fischer de UxP arrasó y sueña con el regreso a la intendencia
Kicillof de recorrida: inauguró el Natatorio Municipal de Gonzales Chaves y entregó escrituras en Laprida
Apertura de sesiones en Laprida: "En un mal momento hemos hecho un muy buen gobierno", dijo el intendente Torres
Reunión de intendentes por vuelta del tren: Nuevo intento para reactivar el ramal ferroviario vía Pringles
Kicillof firma convenios con intendentes para adquirir bienes para salud y seguridad: Los del FdT, los más beneficiados
La insólita explicación del Intendente de Laprida para defender la reelección indefinida de los jefes comunales
Nuevas variantes Covid: Intendente de Laprida manifestó su apoyo y se puso a disposición de su par de Olavarría
PJ Bonaerense: El peronismo de la sexta sección apoyó a Máximo Kirchner como nuevo presidente partidario
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