Pablo Miguel Ansaloni
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El homenaje de Ansaloni al 'Momo' Venegas en Diputados: "Fue el más grande de la historia para los trabajadores rurales"
Detuvieron a “Calamar”, el sicario que tenía como objetivo al dirigente de la Uatre Pablo Ansaloni y ejecutó al chofer
El intendente de San Pedro cruzó a Ansaloni: “Es un personaje nefasto que está buscando fueros porque va a ser procesado”
“Acompaño a Milei porque vengo a combatir la mafia sindical”, dijo Pablo Ansaloni y reafirmó su apoyo a Ramón Salazar
Elecciones 2023: Comenzó el "tour de la libertad" de Milei recorriendo la segunda sección bonaerense
Pablo Ansaloni, de la lista a diputados de Javier Milei, aseguró que sus dichos “antisemitas” fueron “sacados de contexto”
Tras pasar por JxC y el FdT, el Partido FE nacional se sumó a Milei y estalló la guerra con la conducción bonaerense
Elecciones 2021: Quiénes son los diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires que dejan su banca en diciembre
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