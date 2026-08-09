Ricardo Miguel Casi
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Elecciones Generales 2021: La segunda sección elige diputados y el Frente de Todos busca revertir la diferencia
Esquemas completos Covid: En la segunda sección Capitán Sarmiento encabeza vacunación con el 90% y San Pedro va último con el 63%
Elecciones PASO 2021: Los intendentes del Frente de Todos de la Segunda Sección quieren que Berni baje su lista
Provincia leasing: Veinticuatro municipios bonaerenses firmaron convenios millonarios para equipamiento
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Insólito furcio del Intendente de Colón: Ricardo Casi recomendó el uso de "taparrabos" para frenar al coronavirus
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