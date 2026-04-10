Roberto José Feletti
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Las bolsas de harina deberán tener la leyenda "subsidiadas por el Estado Nacional" o habrá "severas sanciones"
Inflación en Provincia: Junto a Feletti, Kicillof anunció programa de acceso a alimentos "Mercados bonaerenses"
Medicamentos: Gobierno y la industria farmacéutica presentaron el acuerdo de precios hasta el 7 de enero
Control de precios: Feletti aseguró que con este programa "están dadas las condiciones para la baja de precios"
Congelamiento de precios: Kicillof se reunió con intendentes para coordinar el control de la medida en los municipios
Legislatura bonaerense: El Senado ratificó sus autoridades de cara a la Apertura de sesiones ordinarias
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