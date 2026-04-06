Roberto Raúl Costa
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Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Elecciones 2021: Santilli y Manes se mostraron juntos y pidieron "consolidar la elección" de las PASO en noviembre
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a senadores y concejales en la Cuarta Sección Electoral
Legislatura bonaerense: Bloque de senadores de Juntos por el Cambio reclamó por el aumento "extremo" en Inmobiliario y Automotor
Costa y Fiorini siguen de gira para intentar "ampliar" Cambiemos: Ahora buscan reactivar el puerto de Mar del Plata
Costa pide un "marco legal" para la vacunación: "Es incompatible la participación rentada de agrupaciones políticas"
Para Carlos Bianco existe "un consenso muy amplio con la oposición" para suspender las PASO de 2021 en la Provincia
Costa, sobre la chance de derogar las PASO en 2021: "Cualquier modificación al sistema electoral requiere de un acuerdo amplio"
Senado bonaerense: Sancionan ley que expropia inmuebles para cárceles y alcaidías con críticas de la oposición
Roberto Costa: "Cambiemos no anda diciendo que hay desapariciones forzadas como los K hicieron con Santiago Maldonado"
Roberto Costa: "El oficialismo se enamoró de la cuarentena y parecería que todo vale en nombre de la pandemia"
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