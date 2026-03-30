Roberto Salvarezza
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Coronavirus: Detectan la cepa británica en un argentino residente en Reino Unido que viajó al país desde Alemania
Polo espacial Punta Indio: Ministro de Ciencia marca "prioritario" relanzar el Programa de Acceso al Espacio
Hidrógeno en transporte: Meoni y Salvarezza se reunieron con autoridades de Y-Tec para analizar su uso a futuro
SAOCOM 1B: “Permite conocer muchas cosas de nuestro suelo y prever lo que tenemos que hacer”, señaló Fernández
Bolívar: Inauguraron laboratorio para análisis rápido de COVID-19 que procesará 200 muestras por día
Coronavirus: El Presidente anunció la creación de un test argentino para tener resultados en menos de dos horas
El Ministro Salvarezza expuso ante Diputados: "Tenemos 4 mil investigadores focalizados en resolver el problema"
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