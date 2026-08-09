Rubén Eslaiman
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Legislatura bonaerense: Inician pedido de juicio político al Procurador, anunció el bloque del Frente de Todos
Sentencia por rifa de Chascomús: Media sanción en Diputados a un proyecto para que Provincia se haga cargo
Adrián, el hermano del diputado Rubén Eslaiman, asumió como presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham
Contundente respaldo de la Cámara de Diputados bonaerense al proyecto de Massa sobre el Impuesto a las Ganancias
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