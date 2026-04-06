Sabina Andrea Frederic
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Berni aprovechó la crisis política para mostrar gestión: Avaló la llegada de Aníbal Fernández y apuntó contra Macri
Perotti cruzó a Frederic por no enviar más fuerzas federales: “Me parece que la Ministra no entiende”
Frederic habló de los carpinchos y culpó a los vecinos de Nordelta: "La naturaleza les está pasando factura por el daño hecho"
Frederic ordenó a las Fuerzas Federales que informen sobre el envío de materiales para el golpe en Bolivia durante el Gobierno de Macri
Sergio Berni, durísimo contra Frederic: "No pedimos que nos acompañe sino que no nos entorpezca más"
Frederic se despegó de los controles que generaron caos de tránsito en los accesos a provincia: "Son disposiciones locales"
Frederic inauguró en Hurlingham una base operativa de Gendarmería: "Permite fortalecer el trabajo de seguridad", destacó la ministra
Berni durísimo contra Frederic: "El Ministerio de Seguridad de la Nación no existe en la Provincia y le falta el respeto a los bonaerenses"
Búsqueda de Maia: Berni apuntó contra funcionario de Seguridad de Nación por “hipocresía e inoperancia”
Frederic quiere disminuir "las consecuencias letales y lesivas" del uso de armas por parte de la policía
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