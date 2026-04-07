Sergio Hernán Siciliano
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Fin de la repitencia en la Provincia: "Quieren bonaerenses ignorantes y Estado - dependientes", dijo Sergio Siciliano
Quiénes son los diputados bonaerenses que se reunieron con Mauricio Macri y pidieron "segundo tiempo"
Reelecciones indefinidas: Vidal, Ritondo y legisladores de Pro ratificaron que no darán marcha atrás con la norma
Sergio Siciliano aseguró que la quita de impuestas a instituciones "llega tarde" porque "casi 100 jardines ya cerraron"
Pese a que hubo clases virtuales, el diputado Sergio Siciliano llamó a "recuperar el año perdido" en la Provincia
Desde Juntos por el Cambio presentan un proyecto para habilitar el uso de las pistolas Taser en la Provincia
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
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