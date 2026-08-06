Tristán Bauer
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Alberto Fernández relanza en Tecnópolis el polémico programa "Más Cultura", suspendido por la Justicia en la previa de las elecciones
Elecciones 2021 con poco federalismo: Casi todos los ministros de Alberto Fernández cumplen agenda en la Provincia de Buenos Aires
Tras los crímenes de 3 jóvenes en 12 horas, el Gobierno anuncia un bono de 5 mil pesos para los adolescentes
Lanzaron el Primer Consejo Consultivo de las Industrias culturales: Se fomentará el financiamiento y la creación de empleo
Beca para artistas: "Es una forma de decirles que necesitamos que sigan haciendo lo que hacen", destacó Raverta
Teatro Municipal de Tigre: “La calidad de este lugar es de primer nivel nacional e internacional”, afirmó Tristán Bauer
Gustavo Béliz, covid-19 positivo: El presidente es contacto del funcionario y su hisopado dio negativo
Pacientes leves de Coronavirus: Provincia pagará 500 pesos por día a quien se dirija a centros de aislamiento
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