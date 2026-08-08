Vicente Gatica
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Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Por la sequía, en Bragado dan marcha atrás con la suba de impuestos pero denuncian atrasos con fondos de la Provincia
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El Intendente Gatica anunció el regreso la Fiesta del Concurso del Chorizo Seco en Bragado: Cuál será la programación
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